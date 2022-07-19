Росреестр по Москве отметил увеличение числа регистраций прав на жилье на 15 процентов

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Показатель числа регистраций по переходу прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья за июнь 2022 года повысился на 15 процентов по сравнению с показателями за май 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве во вторник, 19 июля.

— Охлажденный спрос в апреле и в мае стал подогреваться в июне за счет снижения ипотечных ставок и более гибких условий продавцов вторичных квартир в Москве. В итоге за месяц число регистраций переходов прав выросло на 15 процентов, что позволило сократить разницу с максимальным июньским показателем прошлого года — 14,3 тысячи договоров, — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Так, согласно отчетам, с начала 2022 года специалисты Росреестра зарегистрировали 67 876 переходов прав, что на 14,9 процента меньше аналогичного периода 2021 года. Однако по сравнению с показателями за январь–июнь 2020 года — на 30,8 процента больше.

До этого в ведомстве сообщили, что в период с января по июль текущего года Росреестр по Москве зарегистрировал 298 422 онлайн-заявления, что на 21 процент превышает аналогичный показатель прошлого года.