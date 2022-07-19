Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Росреестр по Москве отметил увеличение числа регистраций прав на жилье на 15 процентов

Лала Манушакян
Город
Росреестр по Москве отметил увеличение числа регистраций прав на жилье на 15 процентов
Фото: Pexels

Показатель числа регистраций по переходу прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья за июнь 2022 года повысился на 15 процентов по сравнению с показателями за май 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве во вторник, 19 июля.

— Охлажденный спрос в апреле и в мае стал подогреваться в июне за счет снижения ипотечных ставок и более гибких условий продавцов вторичных квартир в Москве. В итоге за месяц число регистраций переходов прав выросло на 15 процентов, что позволило сократить разницу с максимальным июньским показателем прошлого года — 14,3 тысячи договоров, — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Так, согласно отчетам, с начала 2022 года специалисты Росреестра зарегистрировали 67 876 переходов прав, что на 14,9 процента меньше аналогичного периода 2021 года. Однако по сравнению с показателями за январь–июнь 2020 года — на 30,8 процента больше.

До этого в ведомстве сообщили, что в период с января по июль текущего года Росреестр по Москве зарегистрировал 298 422 онлайн-заявления, что на 21 процент превышает аналогичный показатель прошлого года.

Жилье Москва Росреестр
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте