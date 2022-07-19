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Выставка к 125-летию со дня рождения маршала Соколовского откроется в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Выставка к 125-летию со дня рождения маршала Соколовского откроется в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы откроется выставка в честь 125-летия со дня рождения маршала Василия Соколовского. Об этом сообщили в пресс-службе музея во вторник, 19 июля.

— 20 июля в Музее Победы откроется выставка к 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского. Посетителям представят уникальные раритеты прославленного военачальника Великой Отечественной войны. Экспозиция подготовлена в рамках выставочного проекта «Война: день за днем», — говорится в сообщении.

На экспозиции будет представлено свыше 20 экспонатов, среди которых личные вещи Соколовского — мундир 1943 года с погонами, несессер с принадлежностями, очки, бритвенный набор, полевой фонарь производства США 1940-х годов. Также посетители увидят проект письма маршалов Ивана Конева, Константина Рокоссовского, Василия Соколовского в президиум ЦК КПСС с ходатайством о присвоении Москве звания «Город-герой». Выставка продлится до 15 августа.

Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы

До этого Музей Победы объявил о начале всероссийского конкурса рассказов «Мой верный друг». К участию в конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 7 до 17 лет из всех регионов России. Им нужно будет написать рассказ о своих любимых собаках, так что конкурсанты могут поделиться историей о героическом поступке четверолапого друга или забавном случае, связанном с питомцем.

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