Выставка к 125-летию со дня рождения маршала Соколовского откроется в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы откроется выставка в честь 125-летия со дня рождения маршала Василия Соколовского. Об этом сообщили в пресс-службе музея во вторник, 19 июля.

— 20 июля в Музее Победы откроется выставка к 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского. Посетителям представят уникальные раритеты прославленного военачальника Великой Отечественной войны. Экспозиция подготовлена в рамках выставочного проекта «Война: день за днем», — говорится в сообщении.

На экспозиции будет представлено свыше 20 экспонатов, среди которых личные вещи Соколовского — мундир 1943 года с погонами, несессер с принадлежностями, очки, бритвенный набор, полевой фонарь производства США 1940-х годов. Также посетители увидят проект письма маршалов Ивана Конева, Константина Рокоссовского, Василия Соколовского в президиум ЦК КПСС с ходатайством о присвоении Москве звания «Город-герой». Выставка продлится до 15 августа.

1/3 Фото: Музей Победы 2/3 Фото: Музей Победы 3/3 Фото: Музей Победы

До этого Музей Победы объявил о начале всероссийского конкурса рассказов «Мой верный друг». К участию в конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 7 до 17 лет из всех регионов России. Им нужно будет написать рассказ о своих любимых собаках, так что конкурсанты могут поделиться историей о героическом поступке четверолапого друга или забавном случае, связанном с питомцем.