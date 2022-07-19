Эксперты назвали пять мужских имен, обладатели которых становятся неудачниками
Эксперты убеждены, что имя человека влияет на то, станет ли он любимчиком фортуны. Они перечислили пять мужских имен, обладатели которых чаще всего страдают от поражений и провалов на своем жизненном пути.
Так, у Руслана редко складываются удачные отношения с деньгами. Он обречен сталкиваться с неприятными совпадениями, которые мешают накопить желаемую сумму. Мужчины с этим именем могут оказаться среди жертв финансовой пирамиды или обанкротившегося банка. Однако обладатели этого имени не унывают и не теряют надежды добиться желаемого.
Неудачи Вадима чаще всего проявляются на свиданиях. Из-за желания понравиться избраннице он слишком нервничает, из-за чего попадает впросак. Эти мужчины плохо разбираются в людях и нарываются на корыстных дам с меркантильными намерениями. Обладатели этого имени наивно «пригревают» их на груди, после чего пожинают последствия.
Жизнь Ильи наполнена неприятными сюрпризами. Эти мужчины склонны делать поспешные выводы и необоснованно рисковать. Особенно им не везет с путешествиями, так как планы каждый раз идут наперекосяк. Даже если обладателям этого имени удается выбраться из дома, погода определенно не позволит насладиться отдыхом.
К «невезучим» эксперты также относят имя Кирилл. Эти мужчины стремятся к славе и богатству, не желая прилагать для этого чрезмерных усилий. Из-за этого они часто попадают в незаконные махинации и компании. «Везучесть» Кирилла вряд ли позволит ему достигнуть желаемых высот.
Олег является лидером по природе. Обладатели этого имени амбициозны и любят риск. Однако удача редко их посещает. Из-за своей опрометчивости эти мужчины часто попадают в неприятности. Гордыня и жажда власти загоняют их в невыгодные обстоятельства, пишет Life.ru.
Ранее парапсихолог Маргарита Велесова перечислила мужские имена, с обладателями которых сложно построить брак.