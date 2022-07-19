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Злоумышленник отобрал телефон у прохожего на юго-западе Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Злоумышленник отобрал телефон у прохожего на юго-западе Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Грина Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в грабеже. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

По данным ведомства, грабительница стояла возле продуктового магазина на улице Грина. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница вырвала из рук 25-летней девушки мобильный телефон, сбежав с места преступления. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя приезжая. Похищенное женщина успела сбыть.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Также в понедельник, 18 июля, сотрудники полиции задержали москвича, похитившего у пенсионера четыре тысячи рублей. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник подошел к нему, выхватил деньги и попытался убежать. Но меду мужчинами завязалась драка.

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