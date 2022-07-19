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Максакова обвинила друга покойного мужа в присвоении ее недвижимости

Араз Салехов
Происшествия
Максакова обвинила друга покойного мужа в присвоении ее недвижимости
Фото: Александр Шалгин / ТАСС
Россия, Москва, Пресненская набережная, 8с1 Карта всех событий

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова обвинила друга своего покойного мужа в хищении недвижимости на 38 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

По данным СМИ, в полицию из прокуратуры поступили материалы по обращению Максаковой. В них она просит проверить действия некоего Дениса П., которого лично обвиняет в присвоении чужого имущества.

Дом, о котором идет речь, расположен по адресу Пресненская набережная, дом 8, строение 1. На данный момент правоохранители не давали официальных комментариев по данному факту, сообщает ТАСС.

14 июля в Москве задержали злоумышленников, похищавших недвижимость умерших.

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