Правоохранители пресекли деятельность похитителей недвижимости умерших людей

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Уголовное дело возбуждено в отношении 14 жителей столицы, которые входили в состав преступного сообщества, занимавшегося похищением недвижимости умерших людей. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в отношении 14 жителей столицы возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации доходов, приобретенных в результате совершения преступления, — рассказала представитель ведомства.

По ее словам, нелегальная организация работала с 2011 по 2019 годы. Ее участники получали информацию о смерти владельцев недвижимости, которые не имели наследников. Злоумышленники изготавливали поддельные документы, позволяющие их соучастникам претендовать на переход права собственности. В состав сообщества входила помощник нотариуса, которая принимала фальшивые бумаги и совершала действия, необходимые для получения наследства.

Затем преступники продавали имущество людям, которые не подозревали о его криминальном приобретении. Вырученные деньги члены сообщества делили между собой. В отдельных случаях злоумышленникам также доставались средства с банковских счетов умерших.

Совокупный ущерб составил более 100 миллионов рублей, уточнила Ирина Волк.

По данным фактам правоохранители возбудили 34 уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств», которые после соединили в одно производство.

Кроме того, в отношении злоумышленников возбудил уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Накануне Министерство внутренних дел России объявило о завершении расследования дела финансовой пирамиды, действовавшей в 32 российских регионах.