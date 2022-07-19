Дополнительную охрану выставили на могиле Юрия Шатунова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Возле могилы певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище установили дополнительный пост охраны. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает Telegram-канал ГБУ «Ритуал».

— В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка, — говорится в сообщении.

В «Ритуале» отметили, что ограничений на посещение могилы исполнителя нет. В администрации Троекуровского кладбища уточнили, что побывать на месте захоронения солиста «Ласкового мая» все желающие могут с 09:00 до 19:00, пишет «Газета.ru».

Певец Юрий Шатунов умер от острой сердечной недостаточности. 28 июня артиста кремировали на Троекуровском кладбище — часть праха похоронили в Москве, часть увезли в Германию. Фанаты солиста группы «Ласковый май» каждый день приходят на его могилу, но не все ведут себя прилично.

Охранник на кладбище рассказал, что некоторые поклонники звезды очень шумят. Они фотографируются на могиле, включают хиты Шатунова и даже подтанцовывают под них.