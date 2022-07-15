«Бросаются на крест, поют»: фанаты Шатунова устроили дискотеку на кладбище

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Певец Юрий Шатунов умер от острой сердечной недостаточности. 28 июня артиста кремировали на Троекуровском кладбище — часть праха похоронили в Москве, часть увезли в Германию. Фанаты солиста «Ласкового мая» каждый день приходят на его могилу, правда, не все ведут себя прилично.

Охранник на кладбище рассказал, что некоторые поклонники звезды очень шумно себя ведут. Они фотографируются на могиле, включают хиты Шатунова и даже подтанцовывают под них.

— Народ валит и валит. Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне. Я попросил выключить песни. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека. Но это еще ладно. Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи, — сообщил охранник.

Он отметил, что делает замечания поклонникам артиста, но все без толку — они продолжают шуметь и вести себя неприлично, сообщает издание StarHit.

Критик Сергей Соседов оценил желание Григория Лепса дать песням «Ласкового мая» вторую жизнь. По мнению критика, Лепс хочет купить права на эти песни не для себя. У исполнителя есть продюсерский центр, и он помогает молодым исполнителям. Соседов считает, что песни Шатунова может спеть кто угодно, любые новые молодые исполнители.