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Диетолог назвала идеальный продукт для позднего перекуса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала идеальный продукт для позднего перекуса
Фото: Pixabay

Шампиньоны являются идеальным вариантом для перекуса поздним вечером. Об этом рассказала диетолог Елена Тихомирова.

— На ночь без вреда для физической формы можно есть продукты минимальной калорийности. Идеальный вариант позднего вечернего перекуса — шампиньоны или другие грибы, — отметила эксперт.

По ее словам, обжаренная на сковороде порция в 200 или 300 граммов грибов позволит утолить голод, не опасаясь за объем талии.

Среди продуктов подходящих для перекусов на ночь глядя диетолог назвала огурцы, сельдерей и кабачки, пишет «МедикФорум».

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская назвала летний продукт, который является настоящим кладезем пользы для организма. По ее словам, таковым являются малосольные огурцы, которые содержат массу микроэлементов и витаминов: кальций, медь, хлор и многое другие. При этом огурцы должны быть выращены в регионе проживания человека. В день можно съедать три–пять малосольных огурцов, ведь данный овощ отлично сочетается с любыми блюдами.

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