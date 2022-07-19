Кому проиндексируют пенсии с 1 августа

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1 августа большинство российских пенсионеров может рассчитывать на повышение пенсии. О том, кому положены надбавки и зачем проводятся индексации, — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, механизм индексации пенсионных доходов существует для того, чтобы по прошествии года и изменении цен (увеличение или снижение) на определенные товары сохранять покупательную способность пенсионеров.

— В прошлом году расчет на инфляцию составлял 7 процентов, позже он достиг 8,6 процента. И для того чтобы сохранить покупательную способность пенсионеров, государство должно было проиндексировать пенсию предыдущего года на индекс инфляции. То есть увеличить пенсии на установленный коэффициент, — отметил Сафонов.

Кроме того, он объяснил, что индексирование, назначенное на 1 августа, пройдет из-за того, что в первом полугодии значительно ускорились темпы инфляции. Это решение поможет покупать товары и оплачивать услуги на прежнем уровне.

Кого коснется

По словам специалиста, в группу людей, которым будут проиндексированы пенсии, относятся:

Люди, достигшие 80 лет; Инвалиды 1-й группы; Люди, которые в течение предыдущего рабочего года накопили 3 дополнительных пенсионных балла; Военные пенсионеры.

Кроме того, профессор добавил: тем, кому положены пенсии по причине неблагоприятных условий труда, но они продолжают работать, индексация не будет производиться. Но как только гражданин прекратит работать, после периода проверки документов и при отсутствии информации о том, что работодатель отчисляет выплаты человеку, автоматически произойдет перерасчет за весь рабочий период.

Кто сколько получит

Как отметил Сафонов, увеличение пенсии работающим пенсионерам высчитывается следующим образом: максимальное количество баллов (3 балла), которые можно получить в течение рабочего года, умножается на стоимость пенсионного балла (сейчас он составляет 104 рубля). Таким образом, получается сумма, на которую увеличится размер пенсионных выплат: 3 х 104 = 314 рублей.

Что касается лиц, которые достигли 80 лет, и пенсионеров, имеющих первую группу инвалидности, увеличение составит порядка 7200 рублей, сказал специалист.

Откуда деньги

Как рассказал профессор финансового университета, дополнительные средства для проведения индексации выделяются из федерального бюджета, поскольку это является обязательством на уровне государства.

— Напомню, что у нас профицитный торговый баланс и поступления наших классических экспортных товаров позволяют проводить дополнительное инвестирование в социальную политику, — добавил эксперт.

Заявление не нужно

По словам специалиста, индексация будет проводиться автоматически, потому что все граждане, которые имеют право получать любую пенсию (по старости, инвалидности, социальные пенсии), числятся в базе данных, что позволяет Пенсионному фонду производить индексацию по имеющимся учетным данным. Специально обращаться никуда не нужно.

Кроме того, кандидат экономических наук, профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, как пенсионеры могут получить дополнительный доход на пенсии. По его словам, пенсионеры могут положить свои накопления на банковские вклады под проценты.