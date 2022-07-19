Московские библиотеки оформят литературными граффити

Художник-каллиграф Александр Абросимов показывает эскиз рисунка, который он переносит на одну из стен библиотеки № 51. Напротив появится написанный вязью портрет Анны Ахматовой. В изображении поэтессы художник зашифрует одно из ее стихотворений / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Современные художники распишут стены 26 культурных центров и библиотек в разных районах Москвы. 19 июля «Вечерняя Москва» понаблюдала за рождением одной из таких картин.

Художник-каллиграф Александр Абросимов приехал из Ярославля. Его эскиз — портрет Анны Ахматовой, написанный русской вязью, — принес ему победу в арт-проекте Московского продюсерского центра «Контуры культуры». И теперь он воплотит свою задумку в жизнь на стенах коридора библиотеки номер 51 в Бутырском районе.

— Каллиграфией я увлекся лет пять назад, — рассказывает художник. — Больше всего мне нравится вязь — это такой тип древнего декоративного письма. Обычно им украшали в книгах начало новых глав. Слова, написанные витиеватыми буквами, складываются в сложный орнамент, с которым интересно работать.

Мастерство художника позволяет Александру создавать из строк не просто любые геометрические фигуры, а изображения людей. В его портфолио есть серия работ, посвященных русским писателям и их произведениям.

— В моем родном городе портрет Николая Некрасова украшает фасад библиотеки имени поэта, — приглашает в гости Абросимов.

В Москве, признался художник, он тоже хотел бы поработать на фасаде какого-нибудь дома, но по условиям арт-проекта уличное искусство нужно вписать в интерьер одного из столичных учреждений культуры. Александр берет сиреневую краску и добавляет ее в фиолетовую — ему хочется добиться идеального чернильного оттенка. С помощью обычного валика он закрашивает круг. Это будет фон, на котором художник белой краской нарисует два изящных пера — символы писательского ремесла. В их расположении внимательный зритель увидит отсылку к кругу «инь-ян». Портрет Анны Ахматовой украсит стену напротив. Художник-каллиграф нарисует его с помощью специального маркера, заправленного жидкой акриловой краской.

— В изображении поэтессы будет зашифровано одно из ее стихотворений, — раскрывает детали Абросимов. — Какое — секрет. Это загадка для посетителей библиотеки.

Полностью роспись будет готова примерно через три дня.

— Благодаря проекту «Контуры культуры» библиотеки и культурные центры в разных районах Москвы заиграют новыми красками, — считает директор Моспродюсера Андрей Петров. — С легкой руки художников где-то появятся, например, абстракция или придуманные персонажи, а где-то — цитаты из известных литературных произведений. Так районные учреждения культуры станут еще привлекательнее для горожан, которые в свою очередь смогут поближе познакомиться с современным искусством.

Некоторые задумки уже реализованы. Так, в районе Северное Тушино посетители культурного центра «Алые паруса» прочитают на стене: «Чудеса нужно творить своими руками». Послание по мотивам повести-феерии Александра Грина оставил художник Валентин Задорожный.

Подчеркнуть тематику библиотеки номер 240 помогла работа Андрея Николаева, известного под псевдонимом Soul. Художник создал мир современного искусства, в котором драконы из сказок сосуществуют с компьютерами и роботами.

Библиотека в районе ХорошевоМневники с 2018 года работает в формате научно-просветительского проекта TechnoScience. Здесь собрана богатая коллекция книг о технонауке, проходят встречи с учеными и популяризаторами науки, работают тематические кружки и секции.

СПРАВКА

Художники из 55 городов России для участия в арт-проекте «Контуры культуры» прислали более 500 эскизов. Из них эксперты отобрали только 35 работ. Помимо росписи стен 12 культурных центров и 14 библиотек победителям также предстоит на основе лавочек, информационных стендов, стел и грузового контейнера создать девять уличных арт-объектов.