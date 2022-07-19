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Газпромбанк введет комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов

Евгений Белоусов
Финансы
Газпромбанк введет комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Газпромбанк вводит комиссии за любые SWIFT-переводы с 20 июля. Также банк будет взимать комиссию за обслуживание валютных счетов и зачисление средств на них. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе банка.

— Мы объявляем о введении с 20 июля комиссии в размере трех процентов от суммы перевода за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT, — уточнили в банке.

Уточняется, что комиссия за обслуживание валютных счетов будет взиматься в размере 0,017 процентов в день от общей суммы. Комиссия будет взиматься со счетов, на которых есть минимум 10 тысяч валютных единиц.

В Газпромбанке также предупредили, что по независящим от него обстоятельствам банк не может гарантировать привычный клиентам уровень сервиса, передает ТАСС.

11 июля пробную версию российского аналога системы SWIFT подготовили к тестированию в отечественных банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ» и, по словам директора центра Александра Киреева, уже показывает высокие результаты: более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле.

ЕС с 14 июня отключил от международной системы SWIFT такие финансовые организации, как «Сбербанк», «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк». «Вечерняя Москва» решила узнать, к каким последствиям это приведет, и напомнить, какие альтернативы системы есть в России.

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