Психолог назвала способ забыть о работе во время отпуска

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Накануне отпуска стоит составить расписание просмотра рабочей почты и распланировать каждый день. Такие советы дала кандидат психологических наук Светлана Колосова.

Она отметила, что вспоминать о задачах по работе во время отпуска — это нормально, однако для полноценного восстановления сил углубляться в эти размышления не стоит.

— Не нужно засыпать с этими мыслями на ночь. Когда вы идете в отпуск, надо четко сделать график, когда смотреть рабочие материалы, — пояснила эксперт.

По ее словам, имеет смысл заранее подготовить шаблонный ответ для электронных писем, чтобы они не стали отвлекающим фактором.

Для того чтобы провести отпуск с пользой и отвлечься от рутинных дел, психолог посоветовала написать план на каждый свободный день. Это избавит от бесцельных занятий вроде просмотра телевизора или «зависания» в гаджетах.

— Очень важно понять, что если ты остановишься, то ничего плохого на работе, даже в мире не случится, — цитирует Колосову Lenta.ru.

До этого начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ управления делами президента России Екатерина Трифонова дала советы по поводу того, как сделать свой отпуск максимально безопасным.