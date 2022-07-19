Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог назвала способ забыть о работе во время отпуска

Анастасия Колоскова
Общество
Психолог назвала способ забыть о работе во время отпуска
Фото: Pexels

Накануне отпуска стоит составить расписание просмотра рабочей почты и распланировать каждый день. Такие советы дала кандидат психологических наук Светлана Колосова.

Она отметила, что вспоминать о задачах по работе во время отпуска — это нормально, однако для полноценного восстановления сил углубляться в эти размышления не стоит.

— Не нужно засыпать с этими мыслями на ночь. Когда вы идете в отпуск, надо четко сделать график, когда смотреть рабочие материалы, — пояснила эксперт.

По ее словам, имеет смысл заранее подготовить шаблонный ответ для электронных писем, чтобы они не стали отвлекающим фактором.

Для того чтобы провести отпуск с пользой и отвлечься от рутинных дел, психолог посоветовала написать план на каждый свободный день. Это избавит от бесцельных занятий вроде просмотра телевизора или «зависания» в гаджетах.

— Очень важно понять, что если ты остановишься, то ничего плохого на работе, даже в мире не случится, — цитирует Колосову Lenta.ru.

До этого начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ управления делами президента России Екатерина Трифонова дала советы по поводу того, как сделать свой отпуск максимально безопасным.

Отпуск Эксперты Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте