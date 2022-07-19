Безруков отреагировал на вероятность включения в новый пакет санкций ЕС

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Актер Сергей Безруков выразил благодарность Евросоюзу за включение его имени в проект нового пакета санкций. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

— Что сказать? Большое спасибо! Природная скромность никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом! — говорится в сообщении артиста.

Актер отметил, что русская культура является мировым достоянием. Чтобы оставаться ее частью, Безруков готов отказаться от гастролей и проектов за рубежом.

Как стало известно 19 июля, в новый санкционный список Евросоюза могут попасть 47 физических и 8 юридических лиц, в том числе украинские командующие и политики, перешедшие на сторону России. Кроме того, в санкционный список ЕС могут быть включены мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдастанов, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Ранее Безруков поделился с поклонниками фактом из своей биографии, который скрывал не один десяток лет.