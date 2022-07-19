Тяжелобольной Юдашкин не смог прилететь в Гонконг для знакомства с новорожденной внучкой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Валентин Юдашкин не смог сопровождать свою супругу Марину в Гонконг, чтобы увидеть новорожденную внучку, которая несколько дней назад родилась у дочери модельера Галины.

Дочь Юдашкиных вместе с мужем Петром живет в Гонконге. Там девушка в качестве креативного директора развивает азиатское направление бренда своего знаменитого отца. Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, Марина Юдашкина прилетела одна для знакомства с малышкой. Подписчики предположили, что кутюрье не смог сопровождать жену в поездке из-за состояния здоровья. Уже около шести лет Юдашкин мужественно борется с онкологией.

О пополнении в семье известного модельера Валентина Юдашкина стало известно на прошлой неделе. Его дочь Галина подарила кутюрье внучку, которую назвали Агатой-Ариеллой.

Это третий внук Юдашкина, Галина и ее муж Петр Максаков (внук актрисы Людмилы Максаковой — прим. «ВМ») уже воспитывают двоих сыновей — шестилетнего Анатолия и четырехлетнего Аркадия.

Наследница модельера делает все, чтобы дети развивались разносторонне. Так, один из сыновей уже изучает несколько иностранных языков, а родители часто берут детей на различные мероприятия.