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Движение в Ленинградском тоннеле ограничат из-за ремонта дорог

Лейла Алиева
Город
Движение в Ленинградском тоннеле ограничат из-за ремонта дорог
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, Ленинградский тоннель Карта всех событий

В Ленинградском тоннеле ограничат движение из-за проведения ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Так, в период с 19 по 22 июля движение перекроют в сторону области, а с 21 по 24 июля — в сторону центра. Отмечается, что работы будут проводиться с 23:00 до 05:00.

— На время производства дорожных работ движение от Ленинградского проспекта до Ленинградского шоссе и от Ленинградского шоссе до Ленинградского проспекта будет осуществляться по боковым проездам, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что трамваи маршрутов № 26, 38 и 49 поменяли схему движения из-за проведения ремонтных работ на участке Черемушки — Серпуховский Вал. Так, трамвай № 38 будет следовать от «Пролетарской» до Серпуховского Вала. Вместо трамваев москвичи смогут воспользоваться автобусом № 026, а также маршрутами трамваев № 3 и 16, но их интервалы движения временно увеличены.

В связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение транспорта в Конаковском проезде.

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