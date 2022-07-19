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Мужчина выбил стекло в электричке, пытаясь выбраться из нее на станции Кусково

Егор Провоторов
Происшествия
Мужчина выбил стекло в электричке, пытаясь выбраться из нее на станции Кусково
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На железнодорожной станции Кусково 37-летний мужчина выбил стеклопакет автоматической двери, пытаясь выбраться из закрытого пустого электропоезда.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО, в линейный отдел полиции на вышеуказанной станции с заявлением обратился представитель железной дороги. Он рассказал, что злоумышленник выбил стекло, когда электропоезд находился в пункте экипировки составов. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан в московском метро, им оказался житель Волгоградской области. В Москве он проживает и трудится в рабочем доме. В электричку он проник на Курском вокзале, чтобы поспать. Наутро он не смог выбраться из вагона, поэтому при помощи подручных средств выбил стекло и скрылся с места инцидента.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование произошедшего продолжается.

В начале июля полиция задержала в столичном регионе подозреваемого в избиении женщины из-за замечания.

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