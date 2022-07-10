Полиция в Москве задержала подозреваемого в избиении женщины из-за замечания

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действия на улице Красноказарменная. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 5 июля в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка во дворе одного из жилых комплексов в районе Лефортово. Жительница района сделала замечание двум находившимся там мужчинам и сообщила, что снимает на телефон. В ответ мужчины начали выражаться нецензурной бранью и нанесли женщине телесные повреждения, после чего скрылись. 10 июля один из подозреваемых был доставлен в отдел МВД РФ по району Лефортово. Розыск второго мужчины продолжается.

6 июля сообщалось, что хулиганы жестоко избили пенсионера в электричке за сделанное замечание. Трое мужчин распивали алкогольные напитки и громко разговаривали в электричке, следовавшей по маршрутку Волоколамск — Москва-Рижская. Им сделали замечание двое других пассажиров, на что те отреагировали агрессивно и начали драку.