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Путин заявил об отсутствии у Киева желания выполнять стамбульские договоренности

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин заявил об отсутствии у Киева желания выполнять стамбульские договоренности
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 июля, в очередной раз заявил об отсутствии у украинских властей желания выполнять договоренности, которые были достигнуты ранее в Стамбуле.

По его словам, конечный результат переговоров зависит не от посредников, а от желания сторон исполнять достигнутые ранее договоренности.

— Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет, — заявил российский лидер журналистам по итогам трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана.

Путин отметил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган делает многое, чтобы создать необходимые условия, чтобы нормализовать ситуацию. По словам главы РФ, на последних переговорах между странами в Стамбуле «соглашения были практически достигнуты».

Владимир Путин выразил благодарность Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ за их предложения посредничества в целях урегулирования ситуации на Украине, пишет ТАСС. По мнению российского лидера, многого стоит даже желание «внести какой-то вклад в это благородное дело».

На этой же встрече президент России заявил, что антироссийские санкции в первую очередь вредят западным странам, а не Москве.

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