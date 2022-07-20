Японский политолог обвинил США в организации ада в Восточной Европе

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Соединенные Штаты превратили Украину в западный оплот у российской границы и не оставили президенту РФ Владимиру Путину иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию. Такой вывод в материале для японского издания JB Press сделал политолог Ивао Осаки.

Официальный Вашингтон, по словам специалиста, был одержим идеей вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Штаты предоставляли стране самое современное оружие, а президент Украины Владимир Зеленский еще до начала спецоперации нарушил Минские соглашения, главная цель которых — урегулирование ситуации на востоке Украины.

— Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию, — написал японский политолог.

При этом, по словам Осаки, именно официальный Вашингтон «продолжает игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру». Как резюмировал обозреватель, Штаты устроили ад в Восточной Европе, пишет РИА Новости.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя современные американские РСЗО HIMARS.