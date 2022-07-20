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Алсу рассказала, почему предпочитает носить безразмерную одежду

Егор Провоторов
Общество
Алсу рассказала, почему предпочитает носить безразмерную одежду
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Именитая российская певица Алсу во вторник, 19 июля, объяснила свою любовь к одежде свободного кроя. По словам артистки, под безразмерными одеяниями она скрывает недостатки своей фигуры.

Знаменитость долгое время состоит в законных отношениях с предпринимателем Яном Абрамовым. Супруги воспитывают троих детей, среди которых один сын и две дочери. Алсу признается, что счастлива в браке и совершенно не стесняется мужа. Однако на людях все же предпочитает скрывать недостатки фигуры, пишет «Экспресс-газета».

— Вот такие сарафаны вообще обожаю, они абсолютно безразмерные. В них можно много кушать и никакого живота не видно», — рассказала 39-летняя артистка в соцсетях, поглаживая свой живот.

В начале апреля Алсу приняла участие в праздновании мусульманского праздника Навруз на территории Москвы. Торжественное мероприятие состоялось в концертном зале «Градский Холл». В настоящее время этот концерт можно просмотреть в записи на сайте navruz.online.

Одежда идеальная фигура Алсу
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