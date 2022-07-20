Терапевт Чернышова рассказала, какое обследование надо пройти перед походом в спортзал

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Перед тем как начинать заниматься спортом, нужно пройти полное обследование у врача. Об этом «Вечерней Москве» рассказала терапевт Надежда Чернышова.

— Будущий спортсмен должен проконсультироваться со своим врачом и узнать, какой уровень физической нагрузки не навредит ему. Очень важно соблюдать все рекомендации специалиста, чтобы не подорвать свое здоровье и не заработать болезнь, которая может привести к смерти, — считает эксперт.

Врач отметила, что повышение физической нагрузки должно происходить аккуратно.

— Если человек решил увеличить свою физическую активность, то это нужно делать аккуратно и плавно, — рассказала она.

Врач подчеркнула, что в первую очередь необходимо сделать электрокардиографию, так как большинство летальных случаев во время занятий спортом происходит из-за проблем с сердцем.

— ЭКГ детально расскажет о состоянии здоровья сердца и предотвратит развитие уже имеющихся заболеваний. В случае если врач убедится в отсутствии противопоказаний, можно начинать тренироваться с минимальной нагрузки. А если у вас обнаружат сердечно-сосудистые заболевания, то сначала необходимо их вылечить, — уверена эксперт.

Ранее терапевт Екатерина Есакова рассказала, стоит ли продолжать тренировки в жару. По ее мнению, здоровым людям прерывать тренировки в жару не стоит. Временно воздержаться рекомендуется тем, у кого наблюдаются скачки давления, аритмия, онкологические заболевания, обострение хронических недугов.