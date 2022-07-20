В Москве появилась служба ранней помощи детям-инвалидам

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники службы ранней помощи детям-инвалидам сопровождают малышей с особенностями развития с первых дней жизни и до трех лет. На попечении у ведомства на сегодняшний день находятся 400 детей, в ближайшие месяцы готовы присоединиться еще 200.

Как пишет «Российская газета», с малышами занимается большая команда специалистов, среди которых дефектологи, логопеды, педиатры, профильные врачи, специалисты по двигательному развитию и психологи.

За каждой семьей закрепляется отдельный координатор, в его задачи входят не только ответы на вопросы, но и помощь в оформлении справок, документов, получении необходимых технических средств, подборе индивидуальной программы реабилитации.

За помощью в эту службу можно обратиться, когда у ребенка диагностированы задержки моторного или психоречевого развития, нарушения зрения или слуха. При этом зная о возможных особенностях здоровья малыша можно обратиться к специалистам заранее.

В начале июля стало известно, что москвичи пожертвовали более 27 миллионов рублей на благотворительность через mos.ru.