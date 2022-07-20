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Самую большую подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России

Егор Провоторов
Политика
Самую большую подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России
Фото: Минобороны РФ

Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава военно-морского флота (ВМФ) России и будет утилизирована, сообщил журналистам источник в военно-промышленном комплексе.

Субмарина вошла в боевой состав флота в 1980 году и являлась главной лодкой проекта 941. Всего в то время было построено шесть подлодок этого проекта. В 2002 году АПЛ была модернизирована и перевооружена на ракету «Булава» для ее испытаний перед принятием на вооружение. По сей день эта субмарина является самой большой по водоизмещению в мире — 48 тысяч тонн.

Источник напомнил РИА Новости, что имя Дмитрий Донской уже было присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), которая была заложена в прошлом году на заводе «Севмаш».

В начале июля первый носитель «Посейдонов» — подлодку «Белгород» — передал Военно-морскому флоту России завод «Севмаш». Новая подлодка предназначена для решения различных задач в научной сфере и проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, на ее борту могут быть размещены спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.

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