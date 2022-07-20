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Жителям Москвы рассказали о вероятности грозы 20 июля

Егор Провоторов

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Жителям Москвы рассказали о вероятности грозы 20 июля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В предстоящую среду, 20 июля, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями, временами дождь, возможна гроза.

Воздух в Москве прогреется до 20, в Московской области — до 21 градуса выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— В столичном мегаполисе сырая погода на фоне пониженного атмосферного давления, которая и создаст ощущение прохлады, содержание кислорода в приземном воздухе близко к нормальным значениям, — подчеркивают специалисты.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в предстоящие выходные в Московский регион вернется теплая погода, а столбики термометров покажут 29 градусов тепла. В середине недели ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, а в четверг ветер усилится до 15 метров в секунду.

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