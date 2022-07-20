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Капитальный ремонт дома 1924 года постройки в Сокольниках завершится в сентябре

Лейла Алиева
Город
Капитальный ремонт дома 1924 года постройки в Сокольниках завершится в сентябре
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, Малая Остроумовская улица, 1Г Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта ведутся работы по восстановлению фасада дома 1924 года постройки в Сокольниках. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в среду, 20 июля.

— Специалисты приступили к капитальному ремонту этого знаменитого дома в апреле 2022 года. Для того чтобы сохранить первозданную красоту объекта, используем современные материалы и передовые технологии. Все ремонтные мероприятия завершим уже в сентябре, — отметил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

По его словам, уже очищены от накопившихся загрязнений плоскости фасада здания, а также выполнена отбивка отслаивающихся частей штукатурного слоя. В настоящее время идут работы по заделке трещин цементным раствором и обработке антигрибковым составом в местах замокания.

Кроме того, специалисты ремонтируют трубы, балюстрады, балконные плиты и заменяют покрытия. На завершающем этапе обновят штукатурный слой и нанесут современную краску на акриловой основе, которая обладает устойчивостью к перепадам температуры.

В рамках столичной программы капремонта многоквартирных домов было установлено около 500 тысяч энергоэффективных осветительных приборов. Отмечается, что они потребляют значительно меньшее количество энергии и оснащены оптико-акустическими датчиками, которые реагируют на движение.

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