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Петр Бирюков: В спорткомплексе «Авангард» завершена реконструкция главного входа с мозаичными панно

Лала Манушакян
Город
Петр Бирюков: В спорткомплексе «Авангард» завершена реконструкция главного входа с мозаичными панно
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Столичные специалисты завершили реконструкцию входной группы стадиона «Авангард» на юго-востоке города и восстановили мозаичные панно. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 19 июля.

— Главная задача — сделать этот объект центром притяжения для местных жителей, в первую очередь молодежи. Там можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия, отдыхать, заниматься различными видами спорта, — пояснил Бирюков.

Он также подчеркнул, что во время реконструктивных работ специалисты обновили кровлю и привели в порядок фасады главного входа, восстановили украшающие его два мозаичных панно из смальты с изображением молодых спортсменов. При этом дизайн панно, расположенных в нишах входной группы, был восстановлен по мотивам архивных фотографий, где можно увидеть первоначальный узор мозаики.

Бирюков отметил, что стадион обновят под современное футбольное поле с подогревом и трибунами, а также возведут детские площадки и спортивные зоны с оборудованием для кросс-фита и воркаута.

Кроме этого, для пожилых горожан планируются фитнес-зона со специальными тренажерами, зоны отдыха, места для настольных игр и кафе. На территории также установят сухой фонтан, состоящий из 150 струй и имеющий несколько режимов работы, и выполнят озеленение.

До этого специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к высадке многолетних цветов на городские клумбы. Всего будет высажено более 55 миллионов различных растений. Общая площадь клумб составит порядка 880 тысяч квадратных метров. Работы по высадке цветов производятся поэтапно.

Петр Бирюков Благоустройство спорткомплексы
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