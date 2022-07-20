Петр Бирюков: В спорткомплексе «Авангард» завершена реконструкция главного входа с мозаичными панно

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Столичные специалисты завершили реконструкцию входной группы стадиона «Авангард» на юго-востоке города и восстановили мозаичные панно. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 19 июля.

— Главная задача — сделать этот объект центром притяжения для местных жителей, в первую очередь молодежи. Там можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия, отдыхать, заниматься различными видами спорта, — пояснил Бирюков.

Он также подчеркнул, что во время реконструктивных работ специалисты обновили кровлю и привели в порядок фасады главного входа, восстановили украшающие его два мозаичных панно из смальты с изображением молодых спортсменов. При этом дизайн панно, расположенных в нишах входной группы, был восстановлен по мотивам архивных фотографий, где можно увидеть первоначальный узор мозаики.

Бирюков отметил, что стадион обновят под современное футбольное поле с подогревом и трибунами, а также возведут детские площадки и спортивные зоны с оборудованием для кросс-фита и воркаута.

Кроме этого, для пожилых горожан планируются фитнес-зона со специальными тренажерами, зоны отдыха, места для настольных игр и кафе. На территории также установят сухой фонтан, состоящий из 150 струй и имеющий несколько режимов работы, и выполнят озеленение.

До этого специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к высадке многолетних цветов на городские клумбы. Всего будет высажено более 55 миллионов различных растений. Общая площадь клумб составит порядка 880 тысяч квадратных метров. Работы по высадке цветов производятся поэтапно.