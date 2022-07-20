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Москва выставила на торги 38 машино-мест в паркинге в Гольянове

Александр Афонин
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Москва выставила на торги 38 машино-мест в паркинге в Гольянове
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Амурская улица, 56 Карта всех событий

Столица выставила на торги 38 машино-мест в подземном паркинге жилого дома на Амурской улице. Об этом сообщил в среду, 20 июля, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Город выставил на аукцион 38 машино-мест в подземном паркинге, который расположен в доме 56 на Амурской улице. Отапливаемое и освещаемое помещение находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» рядом с несколькими остановками общественного транспорта, — сказал он.

Глава департамента отметил, что площадь лотов варьируется от 14,3 до 15,8 квадратного метра. Принять участие в аукционе может любой желающий. Заявки на участие принимаются до 29 июля. Сами торги пройдут 3 августа.

Заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко добавил, что для участия в аукционе необходимо иметь электронно-цифровую подпись и аккредитацию на электронной торговой площадке. При подаче заявки нужно будет внести задаток в размере 20 процентов от стоимости лота, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в городе выставили на торги более 80 машино-мест в районе Куркино. Они находятся на подземной отапливаемой парковке по адресу Соколово-Мещерская улица, дом 14.

Район Гольяново торг Парковки
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