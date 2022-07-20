Бельчатники и киоски появились в Щукинском парке на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

В Щукинском парке и Всехсвятской роще установили киоски и бельчатники в рамках реабилитации зеленых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 20 июля.

Дизайн новых бельчатников и киосков создали, взяв за основу фотографии утраченных парковых беседок середины прошлого века. У построек есть схожие элементы, тем самым удалось поддержать стилистическое единство мест отдыха.

— На территории Щукинского парка и Всехсвятской рощи уже установили пять павильонов, где в скором времени отдыхающие смогут приобрести напитки и закуски. В ближайшее время здесь появятся кормушки для птиц и белок, а также вышки для наблюдения за животными, — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Мельников добавил, что изначальный проект не предусматривал домики для белок, но просьба сделать их поступила от жителей, поэтому было решено установить 20 бельчатников.

Киоски расположены на входах в парк со стороны Щукинской улицы, площади Академика Курчатова и пересечении улиц Академика Курчатова и Щукинской. Во Всехсвятской роще они находятся на пересечении Пехотной и Авиационной улиц, а также на входе в рощу со стороны Щукинской улицы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

8 июля сообщалось, что в Щукинском парке вернули беседки в историческом стиле.