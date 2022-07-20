Дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют в 2023 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большой Харитоньевский переулок, 21с4 Карта всех событий

Дворец Юсуповых в Москве ждет реставрация в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 20 июля.

Здание находится по адресу: Большой Харитоньевский переулок, дом 21, строение 4. Дворец был построен в конце XVI — начале XVII века. В настоящее время памятник архитектуры находится в государственной собственности и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, его официальное название — «Палаты бояр Волковых (дворец Юсуповых)».

— Комплексная реставрация Юсуповского дворца по-настоящему долгожданное событие. Долгое время палаты были в частной собственности. Хозяева не проводили работы по их сохранению, несмотря на острую необходимость в реставрации. Для того, чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации. Специалисты уже приступили к этим работам. Затем начнется реставрация, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что работы планируется начать в 2023 году. После реставрации в палатах откроют музей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по восстановлению внешнего облика архитектурного ансамбля XIX века на Пятницкой улице, состоящего из двух кирпичных жилых зданий с торговыми лавками, начались 2 июля.