Фестиваль «Цветочный джем» стартует в столице 22 июля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

С 22 июля в центре города стартует фестиваль «Цветочный джем». Он продолжит цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В городе будет создано 27 садов и цветочных композиций. Они расположатся на Манежной площади, Камергерском 0переулке, Тверском бульваре, Никольской улице, Новом Арбате и других местах. Специально для фестиваля в столицу привезут 100 тысяч растений.

Отмечается, что площадки будут украшены лучшими конкурсными и специальными проекты фестиваля прошлых лет. Ландшафтные дизайнеры воссоздадут висячие и водные сады, а также цветочные арки и тропические остров, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 июля в столице стартовал фестиваль «Вкусы России». Попробовать национальные угощения можно более чем на 20 площадках.

Старт большому гастрономическому событию дали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на площадке в Парке Горького. Гастрономическую географию нашей необъятной страны можно прочувствовать на набережной парка.