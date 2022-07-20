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Андрей Бочкарев: Съезд с МСД на Волгоградский проспект готов на 60 процентов

Елена Самойлова
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Андрей Бочкарев: Съезд с МСД на Волгоградский проспект готов на 60 процентов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Съезд с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского проспекта на Волгоградский проспект в сторону МКАД построен на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 16 июля.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по армированию, бетонированию и окраске металлоконструкций пролетного строения эстакады.

— Ее длина составит 825 метров. Движение автотранспорта будет осуществляться по двум полосам в одном направлении, — рассказал заммэра.

Бочкарев добавил, что сооружение возводят в рамках строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) — от Грайвороновской до Шоссейной улицы. В свою очередь руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что проект предусматривает строительство основного хода ЮВХ через Волгоградский проспект протяженностью 1,5 километра и эстакад-съездов.

Так, будут построены съезд с Волгоградского проспекта на хорду в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта и еще один — с основного хода ЮВХ на Волгоградский проспект со стороны Рязанского проспекта и Каширского шоссе.

16 июля Бочкарев заявил, что участок МСД от улицы Грайвороновской до Шоссейной готов на треть. Общая протяженность дорог участка — 10,4 километра, он свяжет Нижегородский район и Печатники.

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