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Бетономешалка опрокинулась на Варшавском шоссе

Александр Афонин
Происшествия
Бетономешалка опрокинулась на Варшавском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Тульская улица, 43 Карта всех событий

На съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло ДТП с участием бетономешалки. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», авария произошла в районе дома 43 по Большой Тульской улице. Грузовой автомобиль опрокинулся во время съезда с Варшавского шоссе.

На месте аварии работают оперативные службы города, уточняются обстоятельства ДТП. Из-за инцидента движение транспорта осуществляется по одной полосе.

10 июля сообщалось, что в столичном Даниловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате машина опрокинулась на тротуар.

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