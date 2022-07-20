Бетономешалка опрокинулась на Варшавском шоссе
На съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло ДТП с участием бетономешалки. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», авария произошла в районе дома 43 по Большой Тульской улице. Грузовой автомобиль опрокинулся во время съезда с Варшавского шоссе.
На месте аварии работают оперативные службы города, уточняются обстоятельства ДТП. Из-за инцидента движение транспорта осуществляется по одной полосе.
10 июля сообщалось, что в столичном Даниловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате машина опрокинулась на тротуар.