NRK: Украинцы в Норвегии задумываются о проституции для выживания

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Жители Украины в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы выжить, при этом некоторые из них даже задумываются о проституции. Об этом сообщили на телеканале NRK.

Так, в городе Ставангер все больше украинцев обращаются за продовольственной помощью, так как финансовой поддержки от властей недостаточно. Местные СМИ при этом заявляли, что ситуация с едой настолько тяжелая, что некоторые беженцы «подумывают о проституции».

В Ставангере находятся 96 украинских беженцев, они получают от властей около 11 тысяч рублей в месяц. Продовольствия не хватает из-за резкого роста цен на них.

— Мы знаем, что размеры пособий были утверждены в 2016 году, и произошло такое сильное повышение цен. Я понимаю, что это очень сложно и что люди предпочитают приезжать сюда, чтобы получить дополнительную пищу, — рассказала представитель администрации города Дагни Суннано Хаускен.

Такие же проблемы наблюдаются и в других городах Норвегии — в Осло и Тронхейме, передает РИА Новости.

15 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские власти не представляют, что делать с миллионами украинских беженцев, которых они пустили на свою территорию.