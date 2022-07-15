Захарова: Власти Европы не представляют, что делать с миллионами украинских беженцев

Фото: МИД РФ

Пустив на территории своих стран миллионы украинских беженцев, европейские власти не представляют, что с ними делать. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.

— Запад получает в эти дни очень мощную отдачу от своих действий за последние годы. Миллионы беженцев с Украины наводнили Европу, власти не знают, что с ними делать, — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова привела в пример Францию, где возникла проблема с размещением 100 тысяч украинцев, «из которых работают от силы три тысячи человек». А половину из числа беженцев «потеряли», то есть французские власти понятия не имеют, где они сейчас находятся, заявила представитель МИД, ссылаясь на интервью французского префекта Жозефа Зимета.

Накануне дипломат прокомментировала слова вице-президента США Камалы Харрис о «плане спасения Америки».

Во вторник, 12 июля, Захарова сообщила, что начавшееся противостояние с Россией из-за Украины привело к тому, что США и их союзники начали опасно балансировать на грани ядерного конфликта. Она уточнила, что руководство США пытается переложить ответственность на Москву. По словам Захаровой, данный факт вызывает неприятие и является неприемлемым.