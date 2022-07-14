«Деградация налицо»: Захарова высмеяла слова вице-президента США Камалы Харрис

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 14 июля, подвергла критике слова вице-президента США Камалы Харрис о «плане спасения Америки».

— Когда много врут и живут в сюрреалистическом мире собственных болезненных иллюзий, начинаются расстройство речи и косноязычие. Что мы и наблюдаем у американских чиновников. Сравните их жалкие ораторские потуги с вдохновенностью и внутренним светом Мартина Лютера Кинга. Деградация налицо, — написала она в своем Telegram-канале.

Во вторник, 12 июля, дипломат сообщила, что начавшееся противостояние с Россией из-за Украины привело к тому, что США и их союзники начали опасно балансировать на грани ядерного конфликта. Она уточнила, что руководство США пытается переложить ответственность на Москву. По словам Захаровой, данный факт вызывает неприятие и является неприемлемым.

В четверг, 23 июня, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе уменьшается количество талантливых политиков, готовых взять на себя ответственность. По его словам, лидеры европейских стран могут грамотно сформулировать идею и дать точные указания помощникам, однако не взять за них полную ответственность.