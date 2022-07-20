Предприниматели смогут арендовать у города помещения в семи округах Москвы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Город сдаст предпринимателям помещения в семи округах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 20 июля.

Предприниматели смогут арендовать выставленные на городских торгах 16 помещений под ведение бизнеса. В них можно будет открыть супермаркеты, офисы, склады, аптеки, медицинские центры, автошколы, спортивные и другие учреждения дополнительного образования.

По словам руководителя городского Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, объекты сдаются на срок от года до пяти лет.

— Среди лотов есть как готовые бизнес-решения, так и помещения, коммерческое назначение которых предприниматели смогут выбрать сами, — добавил он.

Глава Департамента также рассказал, какие объекты смогут выбрать предприниматели. Это девять помещений в бизнес-центре в районе Савелки в ЗелАО площадью от 7,5 до 324,4 квадратного метра.

В Даниловском районе выставлены еще два объекта: помещение сауны в спорткомплексе «Акватория ЗИЛ» на Автозаводской улице на и первый этаж жилого дома в Рощинском проезде.

Открыть образовательное учреждение будет возможно в одноэтажном здании в парке «Кузьминки». Под магазины, склады, медицинские и культурно-досуговые учреждения, автошколы и точки общественного питания город предоставит помещения в районах Савеловский, Бутырский, Соколиная Гора и Замоскворечье.

Прием заявок завершится в период с 5 по 16 августа. Участие в торгах могут принять все желающие, онлайн-аукционы пройдут в открытой форме в августе, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне, 19 июля, стало известно, что в столице заключили семь договоров на предоставление в аренду земли для строительства производственных объектов за рубль в год.