Более 20 детских садов на 4640 мест появится в ТиНАО до конца года

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С начала года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов построили и ввели в эксплуатацию пять детских садов, еще одно учреждение готовится к открытию. Об этом в среду, 20 июля, сообщил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— Застройщики, работающие в ТиНАО, — компании обязательные, социальные объекты строят качественно, сдают своевременно. В результате такого подхода в районах, где возведены новые ЖК, постоянно открываются новые современные школы и детские сады, — сказал он.

Жидкин добавил, что текущий год стал для Новой Москвы ударным. По его словам, до конца года благодаря инвесторам в округе возведут 18 детских садов на 3490 мест. Кроме того, еще четыре здания на 1150 мест появятся по государственной программе «Образование», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Владимир Жидкин сообщил, что с начала этого года на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию почти 170 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. К концу июля планируется ввести в эксплуатацию еще 131,4 тысячи квадратных метров недвижимости.