Загрутдинов рассказал о завершении строительства детского сада в Ново-Переделкине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино, 14-й микрорайон Карта всех событий

В Ново-Переделкине готовится к вводу в эксплуатацию новый детский сад. Об этом в среду, 20 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершено благоустройство территории детского сада в 14-м микрорайоне Ново-Переделкина. Установлены игровые площадки с навесами для прогулок, высажен газон и кустарники. Выполнен монтаж мебели и оборудования. Идет подготовка здания к вводу в эксплуатацию, — сказал он.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Глава департамента добавил, что сад рассчитан на 125 мест для детей в возрасте от трех до семи лет.

На первом этаже учреждения находятся вестибюль, пост охраны, медицинский блок и две групповые ячейки. На втором этаже находятся кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал, служебные помещения и еще три группы. При этом каждая ячейка оборудована своей раздевалкой, игровой, спальней, санузлом и буфетом. Также предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

18 июля Загрутдинов сообщил, что здание еще одного детского сада на 200 мест в районе Южнопортовый готовят к вводу в эксплуатацию. По его словам, уже завершены отделочные работы, выполнен монтаж оборудования и мебели, завершается благоустройство территории.