Врач сообщил, что подвид коронавируса «кентавр» может быть заразнее кори

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Разновидность «омикрон»-штамма COVID-19 «кентавр» может быть заразнее кори. Может вырасти процент граждан, которым потребуется госпитализация. Об этом сообщил главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии, кандидат медицинских наук Максим Терский.

— Большое количество мутаций в «шипе» вируса обуславливает его эффективное уклонение от иммунитета как после перенесенного заболевания, так и от поствакцинальной защиты, — отметил он в комментарии РИАМО.

Врач отметил, что при первых признаках вирусного заболевания стоит сделать тест на наличие коронавирусной инфекции. Если он будет положительным, то нужна самоизоляция.

Также важно соблюдать профилактические меры и носить маски в многолюдных местах.

В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что не стоит паниковать из-за появления нового штамма коронавируса. Он может вызвать небольшой подъем заболеваемости, но летальность при этом варианте вируса такая же, как у «омикрона», передает ФАН.

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Подвид «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» впервые обнаружен в России 19 июля. Пятеро заболевших были выявлены в Москве.