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Новый подвариант штамма COVID-19 «кентавр» обнаружен в России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Новый подвариант штамма COVID-19 «кентавр» обнаружен в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Подвид «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» впервые обнаружен в России. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва, — говорится в сообщении.

Однако заболевание у всех выявленных пациентов протекает в легкой форме. Ни один из них не госпитализирован. Уточняется, что рост числа случаев коронавируса в России связан именно с распространением новых вариантов «омикрона».

Кроме того, по информации ведомства, доля подвидов «омикрон»-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом за последние две недели достигла 51,67 процента, передает ТАСС.

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До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной. Он отметил, что она не будет связана с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.

В пресс-службе Минздрава России 15 июля сообщили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабилизируется. По данным ведомства, на данный момент снижается число активных случаев COVID-19.

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