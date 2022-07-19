Новый подвариант штамма COVID-19 «кентавр» обнаружен в России
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Подвид «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» впервые обнаружен в России. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва, — говорится в сообщении.
Однако заболевание у всех выявленных пациентов протекает в легкой форме. Ни один из них не госпитализирован. Уточняется, что рост числа случаев коронавируса в России связан именно с распространением новых вариантов «омикрона».
Кроме того, по информации ведомства, доля подвидов «омикрон»-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом за последние две недели достигла 51,67 процента, передает ТАСС.
До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной. Он отметил, что она не будет связана с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.
В пресс-службе Минздрава России 15 июля сообщили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабилизируется. По данным ведомства, на данный момент снижается число активных случаев COVID-19.