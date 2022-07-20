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Птенцы черного лебедя вылупились в Московском зоопарке

Александр Афонин
Город
Птенцы черного лебедя вылупились в Московском зоопарке
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке появились на свет птенцы черного лебедя. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 20 июля.

— Первую неделю жизни они провели на спинах своих родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

В пресс-службе добавили, что на данный момент птенцы уже начали самостоятельно плавать. Однако они все еще предпочитают находиться рядом с родителями.

Отмечается, что обычно птицы обитают на Большом пруду зоосада. Но когда появляется потомство, специалисты перевозят все семейство в отдельный вольер. Сейчас черные лебеди находятся на старой территории зоопарка. Посмотреть на них можно в вольерном комплексе «Ручеек», передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

До этого сообщалось, что в Доме птиц Московского зоопарка подошла к концу реконструкция четырех вольеров. В результате в одном месте комфортно могут разместиться птицы на двух уровнях.

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