Четыре вольера для птиц реконструировали на территории Московского зоопарка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Доме птиц подошла к концу реконструкция четырех вольеров. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

— В них разместились кафрские рогатые вороны, журавль Стэнли (красавка), птицы-носороги, черношейный журавль, кулики, туканы и черные аисты, — говорится в сообщении.

Данная инициатива позволила значительно увеличить высоту вольеров, а также их площадь. В результате в одном вольере комфортно могут разместиться птицы на двух уровнях. Сами вольеры были оборудованы специально для птиц. Так, в каждом из них имеются бассейны, насыпан песок, выращен газон, деревья и кустарники.

Помимо этого, в них установлены стекла для удобства пернатых, поскольку некоторые люди пытаются подкормить обитателей зоопарка, несмотря на существующие запреты, сообщает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Также стало известно об открытии выставки «Мир животных Чуковского» в столичном зоосаде. Она приурочена к 140-летию со дня рождения писателя. Открытие состоится 16 июля.

Кроме того, на территории Московского зоопарка оборудовали вольер для японских журавлей. В пресс-службе добавили, что вольер для птиц расположился рядом с переходным мостом между двумя территориями. Его оборудовали специально для японских журавлей.