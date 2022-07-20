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Эксперт перечислил самые перспективные профессии на российском рынке труда

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт перечислил самые перспективные профессии на российском рынке труда
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Рынок труда в России находится в достаточно стабильном состоянии. Об этом сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Эксперт также рассказал о самых перспективных профессиях в стране в текущих реалиях.

По словам эксперта, остаются перспективными высокотехнологичная сфера, IT и образование. Если говорить о профессиях, не требующих получения высшего образования, то востребованы сварщики, крановщики, промышленные альпинисты.

Также выросло число вакансий в сфере строительства и торговли.

Павел Сигал также добавил, что общее соотношение вакансий и соискателей находится в относительном балансе, если рассматривать рынок во всей полноте, без учета квалификаций и направлений, передает ФАН.

Показатели уровня безработицы в Москве достигли отметки 0,45 процента, что соответствует данным за апрель 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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