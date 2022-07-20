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Die Welt: Шольц нарушил обещание Зеленскому снабжать Киев вооружением

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Die Welt: Шольц нарушил обещание Зеленскому снабжать Киев вооружением
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому и существенно сократил поставки тяжелого вооружения Киеву, ограничившись лишь рациями и запчастями. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

Автор статьи напомнил, что Шольц обещал поддерживать Украину экономически, финансово и путем поставок оружия, однако пока что ФРГ направила Киеву только рации, ручные гранаты, детали пулеметов, детонирующие шнуры, семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов, пайки, бронированные автомобили и запчасти для них.

В связи с этим в Бундестаге нарастает недовольство политикой Шольца.

— Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно различаются. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ, — заявил парламентский глава фракции ХДС Торстен Фрай.

В СДП добавили, что экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка ФРГ образцовая, однако канцлер «не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение».

Из-за сомнений Шольца Киеву приходится за деньги покупать немецкое вооружение напрямую у производителей, передает РИА Новости.

До этого министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь.

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