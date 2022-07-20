Савельева рассказала, почему на «Фабрике звезд» не появилась смешанная группа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева объяснила, по какой причине на проекте «Фабрика звезд» участникам не дали создать смешанные квартеты, куда бы входили и парни, и девушки.

По словам певицы, в одном из номеров проектов они крутились на стульях. В номере, помимо Савельевой, приняли участие Сати Казанова, Александр Асташенок и Александр Бердников. Савельева призналась, что, несмотря на их старания, эта постановка оказалась неудачной. Артисты сами это поняли, посмотрев свое выступление.

— Невозможно сидя дать энергию. Нам специально поставили такой номер, чтобы нас запороть. Матвиенко решил, что будет отдельно девичья группа, — рассказала исполнительница в эфире проекта «Фабрика с Яной Чу».

После выхода этого номера продюсер Игорь Матвиенко раскритиковал квартет, обратив внимание, что участники не справились со своей задачей, пишет StarHit.

В июне поклонников проекта «Фабрика» опечалила новость о смерти ее участника Пьера Нарцисса. Певец скончался в возрасте 45 лет от последствий подагры.