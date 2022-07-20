Савельева рассказала, почему на «Фабрике звезд» не появилась смешанная группа
Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева объяснила, по какой причине на проекте «Фабрика звезд» участникам не дали создать смешанные квартеты, куда бы входили и парни, и девушки.
По словам певицы, в одном из номеров проектов они крутились на стульях. В номере, помимо Савельевой, приняли участие Сати Казанова, Александр Асташенок и Александр Бердников. Савельева призналась, что, несмотря на их старания, эта постановка оказалась неудачной. Артисты сами это поняли, посмотрев свое выступление.
— Невозможно сидя дать энергию. Нам специально поставили такой номер, чтобы нас запороть. Матвиенко решил, что будет отдельно девичья группа, — рассказала исполнительница в эфире проекта «Фабрика с Яной Чу».
После выхода этого номера продюсер Игорь Матвиенко раскритиковал квартет, обратив внимание, что участники не справились со своей задачей, пишет StarHit.
В июне поклонников проекта «Фабрика» опечалила новость о смерти ее участника Пьера Нарцисса. Певец скончался в возрасте 45 лет от последствий подагры.