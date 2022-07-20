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«Мне больно»: Девятова рассказала о своем отношении к уехавшим из России звездам

Анастасия Колоскова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Мне больно»: Девятова рассказала о своем отношении к уехавшим из России звездам
Фото: Из личного архива

Исполнительница народных песен Марина Девятова рассказала о своем отношении к артистам, которые покидают Россию после начала специальной военной операции в Донбассе.

Исполнительница призналась, что старается не осуждать других людей. Сама же она не представляет своей жизни и творчества вне родной страны, которая дала ей бесплатное образование и возможность занимать призовые места на конкурсах.

— Я считаю, где родился, там и пригодился. Твоя Родина — это твоя мать. А как можно променять ее на кого-то? И мне больно, когда коллеги открещиваются от России, начинают оскорблять зрителя, — отметила Девятова.

Она назвала кощунством ситуацию, когда артисты, которые заработали в России деньги, популярность и любовь зрителей, оскорбляют свою страну.

Недавно Марина Девятова выступила перед беженцами из Луганской и Донецкой народных республик в одном из Домов культуры в подмосковном Клину. Певица рассказала «Вечерней Москве» о любви к российской культуре, принципах и о том, почему она не считает себя частью шоу-бизнеса.

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