Наркоторговца задержали на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, проспект 60-летия Октября Карта всех событий

Сотрудники полиции провели задержание наркоторговца на северо-востоке Москвы. Об этом в среду, 20 июня, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 38-летнего москвича, подозреваемого в незаконном производстве и сбыте прекурсоров психотропного вещества. В его квартире, расположенной на Проспекте 60-летия Октября, был проведен обыск. Он в свою очередь выявил наличие в квартире двух ведер с неизвестным веществом общей массой более двух килограмм. Также там были обнаружены и изъяты колбы, электронные весы.

Позже проведенная экспертиза показала, что в нем содержится наркотическое средство — прекурсор — 1-фенил–2–нитропропен. Также полицейские обнаружили в автомобиле наркоторговца две емкости с тем же самым веществом общей массой свыше килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Накануне в столичном районе Орехово-Борисово Северное был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков. В кармане его куртки был обнаружен героин, общей массой более 200 граммов.