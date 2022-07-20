Москвичи проголосуют за самый красивый мост города

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование из серии «Лето активного гражданина». Участникам предложат выбрать самый красивый мост. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 20 июля.

Всего в голосовании представлено 11 вариантов ответа: мосты Живописный, Парящий, Крымский, Богдана Хмельницкого, Патриарший и так далее. Отдать свой голос можно лишь пяти сооружением. Кроме того, есть возможность предложить свой вариант. Для этого необходимо выбрать пункт «Хочу предложить свой вариант», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что на платформе «Город идей» москвичи смогут предложить идеи по развитию ВДНХ. Отмечается, что отбор предложений будет проходить путем сбора идей, тематических обсуждений, отбора экспертами и голосования для пользователей.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» в рамках нового специального проекта «Лето активного гражданина» открылось голосование «Самые красивые фонтаны Москвы». В голосовании представлены 24 сооружения.