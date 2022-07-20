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Шестнадцать детских садов откроют в Подмосковье осенью после капремонта

Ирина Игнатенко
Общество
Шестнадцать детских садов откроют в Подмосковье осенью после капремонта
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Масштабная программа по капитальному ремонту реализуется в Подмосковье, шестнадцать дошкольных учреждений снова откроют свои двери для малышей уже этой осенью.

В 2022 году в программу капремонта вошли 25 дошкольных образовательных учреждений. В 9 дошкольных учреждениях из-за большого объема работ ремонт будет завершен в следующем году.

На проведение работ выделено около 1,6 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда - из бюджета Московской области, около 300 миллионов - из средств муниципальных бюджетов.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил детский сад в городском округе Домодедово. Новое дошкольное учреждение появилось в центральной части округа. Детский сад позволит решить вопрос очередности в микрорайоне.

Он также отметил, что к ремонту приступили в мае, открыть учреждение планируется к 1 октября, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Ново-Переделкине готовится к вводу в эксплуатацию новый детский сад. Об этом в среду, 20 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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